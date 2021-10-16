Sürekli İşçi (Temizlik Personeli) Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavı Asil ve Yedek Olarak Kazananlar Açıklanmıştır

Sürekli İşçi (Temizlik Personeli) alımına ilişkin giriş (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazananlar açıklanmıştır. AĞRI 186 KB indir ANKARA 190 KB indir ANTALYA 181 KB indir AYDIN 181 KB indir BALIKESİR 183 KB indir BURSA 182 KB indir ÇANAKKALE 180 KB indir ÇANKIRI 200 KB indir ERZURUM 186 KB indir IĞDIR 184 KB indir İSTANBUL 195 KB indir KOCAELİ 183 KB indir KÜTAHYA 189 KB indir NİĞDE 189 KB indir AÇIKLAMA: Asil olarak başarılı olan adayların işe başlama işlemlerine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

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