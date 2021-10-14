Sürekli Eğitim Merkezinden Göltaş ve Orma Personeline Eğitim

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte örgün eğitim faaliyetlerine başladı.

Üniversite Kent Sanayi işbirliği kapsamında Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "GÖLTAŞ Çimento A. Ş. " ve "ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A. Ş. " personeline "Temel Excel Eğitimi" verildi. 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen eğitimi, Öğr. Gör. Ali Erten Tenderis verdi.

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