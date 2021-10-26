Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda Ödüle Layık Görüldük

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Bilgin'in teşrifleri ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Meclis Toplantısı'na katıldı. Başkan Sarı, Toplantı sonunda Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda almaya hak kazandığımız ödülümüzü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Sn. Şükrü Karatepe'nin elinden aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet