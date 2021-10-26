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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, devriye attıkları sırada 3 kişinin durumundan şüphelendi. Şahısları durdurup üst araması yapan ekipler, üzerlerinde satışa hazır halde uyuşturucu madde tespit etti. Şahıslar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.Ç. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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