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Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göngören'de durdurdukları bir şüphelinin üzerinde sahte 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar buldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göngören'de durdurdukları bir şüphelinin üzerinde sahte 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 Dolar buldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, 27 Ekim'de Güven Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde şüphe üzerine H.A.'yı durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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