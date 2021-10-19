ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

RİZE'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramalarında; otomobilin bagaj kısmına saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanırken, E.D. de adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

ÇORAP İÇİNDEN 4 TABANCA ÇIKTI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk ve yol analiz çalışmalarında da şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Armada, aracın koltukları altındaki çoraplar içine gizlenmiş 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Sürücü O.D., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

 Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

 Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title