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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları araçta metanfetaminden ecstacy haplara kadar çeşitli ve çok miktarda uyuşturucu madde çıktı.

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları araçta metanfetaminden ecstacy haplara kadar çeşitli ve çok miktarda uyuşturucu madde çıktı. Otomobilde bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde şüpheli hareketleri olan bir otomobili durdurdular. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ve araçta bulunan 2 şahıs üzerinde yaptıkları aramada 2 parça halinde 45 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 5 gram esrar maddesi, 98 adet Extacy hap, 48 adet Sentetik Ecza, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek yakaladılar.

Şahısları gözaltına alarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götüren polis ekipleri, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk ettiler. Şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine teslim gönderildiler. - DÜZCE

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