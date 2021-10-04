DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiremitocağı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 15 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 4 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, şüpheli 1 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE