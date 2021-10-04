Sungurlu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Sungurlu'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sungurlu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde su meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde su meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Cemal K. ile Osman K. köy meydanında su meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar silah ve tüfekle birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda Cemal K. ve Osman K. vücutlarına isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Cemal K. Ankara'ya sevk edilirken, Osman K. ise Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Sungurlu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sungurlu'da silahlı kavga: 2 yaralı

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