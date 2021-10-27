SÜMEREVLER MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Sümerevler Mahallesinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyemiz, sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Sümerevler Mahallesinde de devam ediyor.

Sümerevler Mahallesi'ne bağlı sokaklarda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerimiz, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

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