SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanşehir Gençlik FEST" ile gençler eğlenceli etkinliklerle dolu 3 gün geçirdi. Festivalin kapanışı ise gençlerin son dönemde büyük ilgiyle takip ettikleri sanatçı Ekin Uzunlar konseri ile yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin ilgiyle takip ederek büyük keyif alacakları etkinliklerle dolu keyifli bir festivali hayata geçirdi. Gençler ' Kitap Fuarı'; spor tutkunlarının kıyasıya mücadele ettiği 'Ödüllü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'; oyun severlerin hünerlerini sergiledikleri 'Playstation Kapışmaları' ve daha birçok etkinlikle 'Sultanşehir Gençlik FEST' renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin kapanışı ise gençlerin son dönemde büyük ilgiyle takip ettikleri sanatçı Ekin Uzunlar konseri ile yapıldı. Sultangazili gençler konserde doyasıya eğlendi. Konsere katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Basketbol turnuvalarında dereceye giren gençlere de ödüllerini takdim etti. Başkan Dursun, festivalin son günü gençlerin talebi üzerine sanatçı Ekin Uzunlar'ı davet ettiklerini söyleyerek "Kitap fuarıyla, sporla, oyunlarla gençler buraya gelerek eğlendiler. Gençler mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Sultangazi'de gençliğin önünü açmak adına, onların kültürle, sanatla, bilimle buluşmaları adına birçok program yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Her şey gençler ve Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarımız için. Gençler, Ekin Uzunlar konserini uzun zamandır istiyordu. Biz de her zaman şunu söyledik 'siz kimi istiyorsanız onu getirmeye gayret edeceğiz' dedik. Bugün de finali inşallah Ekin Uzunlar ile yapacağız" diye konuştu.

Öte yandan, basketbol turnuvasında kazanan takım da etkinliğin son gününde açıklandı. Turnuva kapsamında Sultangazi'nin takımı birinci oldu. Sahnede ödüllerini alan takım mutlu olduklarını ifade etti. Takım kaptanı Enes Bozdağ, keyifli bir turnuva geçirdiklerini ifade ederek, "Biraz zorlu oldu ama çok keyifli oldu. Bir sonraki turnuvalarda inşallah şampiyonluklarımız devam eder. Şampiyon olduk sonu güzel bitti. Keyifli bir üç gün geçirdik" şeklinde konuştu.