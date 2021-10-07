Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi - Haberler
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Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazi Belediyesi, öğrencilere hem pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatıp temizlik ve mesafe konusunda dikkatli olmalarını sağlamak, hem de eğlenceli bir yöntemle bilinçlendirmek için ilçedeki ilkokullarda temizlik ve salgın temalı çocuk tiyatrosu gösterileri düzenliyor.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, öğrencilere hem pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatıp temizlik ve mesafe konusunda dikkatli olmalarını sağlamak, hem de eğlenceli bir yöntemle bilinçlendirmek için ilçedeki ilkokullarda temizlik ve salgın temalı çocuk tiyatrosu gösterileri düzenliyor.

Tüm dünyada sosyal hayatı etkileyen pandemi sürecini dikkate alan Sultangazi Belediyesi, çocukları hem eğlendirmek hem de temizlik ve sosyal mesafe konusunda bilinçlenerek dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki ilkokullarda çocuk tiyatrosu gösterileri düzenliyor. Proje kapsamında sergilenen tiyatro gösterisinde temizlik ve salgın temalı bir çocuk oyununa yer verilirken, gösteriden önce uzman bir sağlıkçı ya da psikolog tarafından çocuklara salgın süreci ile ilgili sunum yapılıyor.

Öğrenciler tiyatro oyununu büyük bir keyifle izliyor

Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen tiyatro oyununun sergilendiği salonlara en fazla 100 çocuk alınırken, gösteriyi izleyen öğrencilerin büyük keyif aldığı gözlendi. Gösterilerin ardından çocuklara içinde bez maske, dezenfektan ve Covid-19 bilgilendirme broşürünün bulunduğu bir çanta dağıtıldı. Gösterilerin ilçedeki 33 ilkokulda da yapılacağı ve 28 Eylül'de başlayan projenin 20 Ekim'de son bulacağı belirtildi.

"Tiyatro oyunlarımızın çocuklarımızın bilinçlenmesinde faydası olacak"

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmediklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, pandemi koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Özellikle okula giden çocukların pandemi koşullarında temizlik ve sosyal mesafe konusunda bilinçlenmelerinin önemine dikkat çeken Başkan Dursun, "Pandemi nedeniyle çocuklarımız okula gidemedi ve evden eğitim almaya çalıştı. Tabi bu dönemde okullarından ve arkadaşlarından uzak kaldılar. Çocuklarımızın geleceği için okullarımızın açık kalması ve kesintisiz eğitim çok önemli. Bu durumun oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirgemek ve çocuklarımızın bir daha okullarından uzak kalmasını engellemek için biz de onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık. Çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de pandemi koşullarında temizlik ve sosyal mesafeye nasıl dikkat etmeleri gerektiğini öğretmek amacıyla ilçemizdeki bütün okullarda tiyatro gösterileri düzenliyoruz. Bu tiyatro oyunlarının çocuklarımızın bilinçlenmesi için çok faydalı olacağına inanıyorum. Çocuklarımızın başarılı olmaları ve hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Bundan sonra da çocuklarımıza ve gençlerimize başarılı olmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

Sultangazili çocuklara tiyatroyla eğlenceli pandemi eğitimi

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