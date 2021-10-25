Sultangazi'de yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobil çarptı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adamın yardımına çevredeki esnaf koştu.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi 1331 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki bir kişiye otomobil çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Yaralı adamın yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

Kazayı evinin balkonundan görüp yardıma koşan Coşkun İncegül, "Eşimin balkona telaşla çıkmasından kaygılandım ve baktım aşağıda bir kaza vardı. Sağlıkçı olmam hasebiyle kazaya müdahale etme gereği duydum ve aşağı indim. Olay yeri güvenliği sağlanmıştı. Arkadaşlara kendimi tanıttım, ilkyardımcı olduğumu söyledim ve yaralıyı kıpırdatmamalarını istedim. Yaşlı adam kaldırımdan aşağı inerken park halindeki kamyonunda olması ve yolun tek şeride düşmesi nedeni ile sanırım otomobil kaçamamış ve aynanın olduğu yerden yaşlı adamın beline ve kaburgalarına vurmuş, o şekilde yere düşürmüş" dedi. - İSTANBUL