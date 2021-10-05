SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ - Haberler
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SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanlarını besledi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanlarını besledi. Besleme çalışması sırasında sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpek, ekipler tarafından Veteriner İşleri Birimi ekiplerine teslim edildi.

İlçedeki birçok noktada sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de besleme çalışmasını sürdürdü. İlçe genelinde farklı noktalarda ve ormanlık alanlarda kedi ve köpeklere mama ve su verip onları elleriyle besledi. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ağızlıksız gezen pitbull cinsi bir köpeği fark eden ekipler, mama ve su vererek besledi. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, ilçe belediyesine bağlı veteriner işleri birimi görevlilerine teslim edildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in talimatıyla kış ve yaz aylarında sokak hayvanları için besleme çalışması yapılıyor.

SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ
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