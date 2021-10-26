SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL (DHA) - İstanbul/DHA

Sultangazi'de gece park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yanması vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

ALEV ALEV YANDI

Otomobilden yükselen alevler mahalle sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otomobilin alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.