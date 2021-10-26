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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İstanbul/DHASultangazi'de gece park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul/DHA

Sultangazi'de gece park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yanması vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1479/1 Sokakta park halindeki 34 RB 0648 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin ise birkaç gün önce sokağa bırakıldığı iddia edildi.

ALEV ALEV YANDI

Otomobilden yükselen alevler mahalle sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otomobilin alev alev yandığı görülüyor.  İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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