Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Sultangazi'de park halinde bulunan araca 8 el kurşun sıkan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de park halinde bulunan araca 8 el kurşun sıkan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anının kameralara da yansıdığı olayda şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde meydana gelmişti. Gece saatlerinde park halindeki bir araç kurşun yağmuruna tutulmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırının araç sahibi Mehmet İris'in husumetlisi tarafından gerçekleştiğini belirledi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlının, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

Adliyeden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

 Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu

Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu

 Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Caner Erkin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatma Şahin Cengiz Ünder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:18:32. #1.13#