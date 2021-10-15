SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASIEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de cadde ortasında bir grup öğrenci, okul çıkışı tartıştıkları arkadaşlarını tekme tokat dövdü.

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de cadde ortasında bir grup öğrenci, okul çıkışı tartıştıkları arkadaşlarını tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan bir grup öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir öğrenci, arkadaşları tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle Kavga sonlandırılırken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuaför işleten ortaklar tekme tokat kavga etti

Kuaför işleten ortaklar tekme tokat kavga etti
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Haber: SULTANGAZİ'DE OKUL ÇIKIŞI ÖĞRENCİ KAVGASI - Haberler
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