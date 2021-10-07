SULTANGAZİ'DE KORNA SESİNDEN KAÇAN HIRSIZLAR 2 GÜN SONRA YİNE AYNI SOKAĞA GELDİ

Uğur Mumcu Mahallesi 2774 Sokak'ta iki gün arayla iki hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazartesi günü haber vermesiyle iş yerinin önüne gelen Sebahattin Gökkaya, uzun süre otomobilinin kornasına bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Aynı kişiler olduğu tahmin edilen üç kişilik hırsızlık çetesi ilk olayında başarılı olamayınca, iki gün sonra aynı sokağa geldi. Erdal Küçük'e ait çocuk gereçleri satılan iş yerine gelen kişiler, levye yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kişiler içerde bulunan çocuk gereçlerini geldikleri araca yükledi. Hırsızlar ofis bölüme geçerek içinde bir miktar Dolar, çek ve paraların bulunduğu kasayı da sürükleyerek çaldı.

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE HIRSIZLIK YAPILIYOR"

"KIYAFETLERİ TİPLERİ BENZİYOR"

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

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