Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE KENDİLERİNİ BABA-OĞUL DİYE TANITAN HIRSIZLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de kendilerini baba-oğul diye tanıtan iki şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık kameralara yansıdı. Yaşı küçük olan şüpheli otomobilde beklerken, mağazada alışveriş yapan şüpheli, ürünleri otomobile koydu. Üzerinde nakit para olmadığını oğlunun gidip alıp geleceğini söyleyen şüpheli de otomobil uzaklaştıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Olay geçen Perşembe sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazasına otomobille gelen iki kişiden biri içeri girerek alışveriş yapmaya başladı. Kendini aracın içindeki kişinin babası olarak tanıtan şüpheli, iş yeri sahibi Emrullah Suvarioğulları'na üzerinde nakit para olmadığını oğlunun gidip kredi kartı alması gerektiği söyleyerek aldıklarını otomobile bıraktı. İş yeri sahibinin iddiasına göre 16 yaşlarındaki çocuk otomobille uzaklaştı. Hırsızlık için gelen kişi de dışarı çıkıp bir süre oynadıktan sonra koşarak iş yerinden uzaklaştı.

ÇOK SAMİM BİR ŞEKİLDE TANITTI KENDİNİ

Yaşananları anlatan Ekrem Suvarioğulları, Geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde, iki kişilerdi baba oğul arabayla geldiler. 'Bayan var mı' diye sordular. İç çamaşırı falan aldı verdik. Çok samimi bir şekilde tanıttı kendini buradaki birkaç esnafın adını verdi. ' Üzerimde hiç nakit para yok' dedi. 'Oğlum eve gidip kredi kartı alsın' dedi. Oğlu da küçüktü 16 yaşlarında falandı. Sonra çocuk gitti. Ardından, ' Oğluma hiç güvenmiyorum 16 yaşında araba verdim ama' dedi. Aradan zaman geçince dışarda biraz oyalanıp gitti. Aldığı şeylerden gerçekten ihtiyacı varmış gibi davrandı. Kimse güveneceğimizi şaşırdık artık. dedi.

OĞLUNA ARABANIN İÇİNDE EŞYALARI VERDİ

İş yeri sahibi Emrullah Suvarioğulları, Baba oğul geldiler. Babası içeri geldi. İç çamaşırı falan aldı hep gözü dışardaydı. Oğluna arabanın içinde eşyaları verdi. Kart almaya gittiğini söyledi sonra kızım geliyor deyip dışarı çıktı gidiş o gidiş ifadesinin kullandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir kişinin giyim mağazasında kıyafetleri aldığı ve ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeri girdiği kıyafet aldığı, aldığı kıyafetleri dışarda bekleyen otomobille koyduğu ve ardından kendisinin de yaya olarak kaçtığı görülürdü.