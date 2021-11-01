SULTANGAZİ'DE AİLESİYLE TARTIŞIP SOKAKTA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası olan madde bağımlısı kişi ailesiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp ortalığı birbirine kattı. Saldırgan, ev ve iş yerleri ile park halindeki 7 otomobilin camını kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler camları kırılan ev, iş yeri ve araçlarda inceleme yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DEVAMLI BUNU YAPIYOR VE DIŞARIDA GEZİYOR"

"2 BİN LİRA ZARARIM VAR"

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