Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş:

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de 22 yıldır ormanlık alanda hayvanları ile birlikte yaşayan ve gelirini onlardan sağlayan Ercan B., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin değişmesinin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) kendisini yaşadığı yerden çıkarmak istediğini söyledi.

İstanbul'da Ercan B. isimli vatandaş, 22 yıldır içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı üzerinde bulunan ormanlık arazide kurduğu baraka evde hayvanlarıyla birlikte yaşıyor. Kedi, köpek, tavuk ve keçi gibi çeşitli hayvanları ile birlikte yaşayan Ercan B., gelirini de balıkçılık yaparak ve tavukların yumurtalarını satarak karşılıyor. Başka bir geliri ve yaşayacak yeri olmadığını belirten Ercan B., İSKİ'nin 2 yıldır kendisini çıkarmak için baskı yaptığını söyledi.

Ercan B., "Büyükşehir Belediyesi önceki yönetimde iken yetkililer buraya geldiler, bana bölgenin tanıtımını yapmak için fotoğraf çekimi yapacaklarını söylediler ve bu fotoğraflarda benim de olmamı istediler. Ben de kendileri ile istediğim kadar burada kalabilmem karşılığında anlaşma yaptım. O günden beri mutlu bir şekilde yaşıyorum. Ancak İBB yönetimi değişince 2 yıldır sürekli olarak gelip bana baskı yapıyorlar ve beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Benim başka yerde ne evim ne de geçimimi sağlayacak param var. Nereye gideyim, çekilen fotoğraflarım ise şuan okul kitaplarında, İETT otobüslerinde ve İstanbul'un tanıtım dergilerinde yer alıyor. Üstelik benim burada kimseye zararım da yok. 100' den fazla insanı da gölde boğulmaktan kurtardım" diye konuştu. - İSTANBUL

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