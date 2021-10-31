Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

SULTANBEYLİ'de 2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

SULTANBEYLİ'de 2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışıma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli M.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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