Sultanahmet ve Kapalıçarşı'da hanutçu denetimi - Haberler
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Sultanahmet ve Kapalıçarşı'da hanutçu denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultanahmet ve Kapalıçarşı'da hanutçu denetimi

Sultanahmet Meydanı ve Kapalıçarşı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince hanutçuluk denetimi yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Sultanahmet Meydanı ve Kapalıçarşı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince hanutçuluk denetimi yapıldı. Denetimlerde çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Cezası kesilen, hanutçular basın mensuplarına saldırdı.

Sultanahmet Meydanı ve Kapalıçarşı'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince hanutçuluklara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği de havadan destek verdi. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlere, İBB Zabıta ve Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri de destek verdi. Kapalıçarşı da halk arasında turistlere kendi ürünlerini aldırma veya onları kendi mekanına çekme olarak adlandırılan hanutçuluk yöntemine karşı yapılan denetimlerde, çok sayıda kişiye kişiye Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca, seyyar satıcıların mallarına el konuldu.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan denetimlerde ise 4 kişiye 204'er lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Kapalı Çarşı'da cezai işlem uygulanan hanutçular basın mensuplarına saldırdı. - İSTANBUL

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