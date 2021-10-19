Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü - Haberler
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, ilk defa daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan 'Saz Horozu' gözlemlendi.

KAYSERİ (İHA) - Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü

KAYSERİ - Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, ilk defa daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan 'Saz Horozu' gözlemlendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce yine ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını ve çok nadir olan siyah flamingo görüldü. Alan için yapılan çalışmaların ardından sazlıkta son olarak nesli tehdit altında olan saz horozu da görüldü.

Saz Horozu nedir?

Göçmen bir kuş türü olan saz horozu büyük ayakları, kırmızı kafa ve gagası ile parlak mavi tüyleriyle ayırt edici bir kuş türüdür. Yuvalarını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozları, otçul olmalarının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da beslenirler.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa 'Saz Horozu' görüldü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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