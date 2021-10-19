Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi.

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan saz horozu gözlemlendi.

Nesli tehdit altında olan saz horozu, kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleriyle göçmen kuşlar arasında yer alıyor.

Yuvasını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozu, otçul olmasının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da besleniyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi

Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title