Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi Değerlendirme Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Trakya Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.
Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi Değerlendirme Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Trakya Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.
Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Eren, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay katıldı.
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