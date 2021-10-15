Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği - Haberler
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Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki 30 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi bin 111 öğrenci için, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilen kırtasiye ve çeşitli araç gereçlerden oluşan yardım kolilerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki 30 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi bin 111 öğrenci için, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilen kırtasiye ve çeşitli araç gereçlerden oluşan yardım kolilerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'ya yardım paketlerini teslim etti.

Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Yavaş eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla, yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesinin eğitime verdiği desteğin her geçen gün artarak sürdüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksel ise öğrencilerin çok değerli olduğunu ve onlar için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Onlar bu ilçeyi, bu şehri, bu ülkeyi gelecekte yönetecek kişiler olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yardımların tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yüksel, Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu öğrencileri ile bir süre sohbet etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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