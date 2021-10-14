SÜLEYMANİYE'DE MUM ATÖLYESİNDE YANGIN

Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan 2 katlı mum üretim atölyesinde saat 14.30'da yangın çıktı. İş yerinde kimyasal maddeler yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Bina içerisinde dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

- İstanbul

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