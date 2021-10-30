Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama - Haberler
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Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bahçedeki sulama boruları içinde bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bahçedeki sulama boruları içinde bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale'de kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile ev ve çevresinde arama yapan ekipler, bahçedeki sulama boruları içine gizlenen bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.M.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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