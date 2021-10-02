SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarla sulama boruları içinde kavanozla yerleştirilmiş 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarla sulama boruları içinde kavanozla yerleştirilmiş 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale'de kırsalda bulunan eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, bahçedeki tarla sulama boruları içinde cam kavanozla gizlenen 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA

SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Joe Biden Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Muslera Balotelli Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:35:23. #1.17#