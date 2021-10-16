Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de gece saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden spor yorumcusu Şükrü Oytan, son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gece saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden spor yorumcusu Şükrü Oytan, son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehirspor ile özleşmiş kişiliği ile bilinen spor yorumcusu ve eski hentbol hakemi Şükrü Oytan uzun zamandır sağlık problemleriyle uğraşıyordu. Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan Oytan, hayata gözlerini yumdu. Bugün ikindi namazına müteakip Mahmur Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Şükrü Oytan, Odunpazarı Mezarlığı'na defnedildi.

Eskişehir'in yerel basınında uzun yıllar spor yorumculuğu yapan Oytan'ın cenazesine ailesi, yakınları, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, spor programlarının yayınlandığı Kanal 26 televizyonunun temsilcileri, spor yorumcusu ve muhabiri olan meslektaşları katıldı. - ESKİŞEHİR

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Edis Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Spor Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Hava Durumu Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şükrü Oytan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:30:05. #1.11#