Suicide Squad: Kill The Justice League Hikaye Fragmanı Yayınlandı

BATMAN (SaveButonu) -

DC Fandome etkinliğinde Suicide Squad: Kill The Justice League için hikaye fragmanı gösterildi.

Batman : Arkham serisinin arkasındaki stüdyo olan Rocksteady Games'in geliştirdiği Suicide Squad: Kill The Justice League'ten ilk oyun içi görüntülerin yer aldığı bir fragman dün geceki DC Fandome etkinliğinde paylaşıldı. Bununla birlikte oyunun 2022'de çıkacağı da belirtildi. Çıkış yapacağı platformlar Playstation 5, Xbox Series X|S ve PC.

Aksiyon macera ve shooter türünde olduğu belirtilen oyun, Suicide Squad üyeleri Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark'ın, zihinleri Braniac tarafından kontrol edilen Superaman ve Flash gibi DC evrenindeki Justice League kahramanlarını yenerek dünyayı kurtarmasını konu ediniyor. Hem tek kişi, hem de dört kişiye kadar co-op desteği ile oynanabilecek. Tek kişilik modda bu dört karakter de oynanabilir olacak ve karakter kontrolleri arasında geçiş yapılabilecek. Kontrol edilen karakter dışındaki diğer üçü yapay zeka kontrolünde olacak.

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Suicide Squad: Kill The Justice League ilk kez geçen yılki DC Fandome etkinliğinde Gotham Knights oyunuyla beraber duyurulmuştu. Batman Arkham Origins'i hazırlayan WB Games Montreal'in geliştirdiği Gotham Knights da tek veya iki kişi co-op olarak oynanabilecek bir deneyim sunacak. Suicie Squad oyunu gibi 2022'de yeni nesil konsollar ve PC için çıkacak. Bu oyun, Batman'in ölümü sonrası Nightwing, Robin, Red Hood ve Batgirl karakterlerin kötülere karşı mücadelesini konu edinecek.

DC Fandome'da gösterilen Suicide Squad: Kill The Justice League hikaye fragmanı:

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