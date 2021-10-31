Şuhut'ta iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şuhut'ta iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şuhut'ta iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Atlıhisar köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden Atlıhisar köyü istikametine seyir halinde olan Ali S., idaresindeki 03 SM 653 plakalı motosiklet ile Ekrem K., idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada Ali S., Ekrem K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe S., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil servis ekipleri ve güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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