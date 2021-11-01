Sudan: Rus deniz üssü inşası anlaşmasında ortadan kaldırmamız gereken bazı mülahazalar bulunuyor

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan'da bir Rus deniz üssü kurma anlaşmasını uygulamadan önce ele alınması gereken mülahazaların bulunduğunu söyledi.

Rus Sputnik haber ajansına açıklamalarda bulunan Burhan, "Rusya ile (Port Sudan'da) bir deniz üssü inşa edilmesine dair anlaşmamız var. Bu konuda sürekli görüşüyoruz. Anlaşmayı yürürlüğe geçirmeden önce ortadan kaldırmamız gereken bazı mülahazalar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Burhan, uluslararası anlaşmalara bağlı olduklarını ve (Rusya ile) anlaşmayı sonuna kadar uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın Sudan'daki gelişmelerle ilgili tutumuna övgüde bulunan Burhan, Sudan-Rusya iş birliğinin eskiye dayandığını ve kesintiye uğramadığını belirtti.

Askeri üs anlaşması

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 15 Nisan'da ülkede Rus askeri üssünün inşa edilmeye başlandığıyla ilgili haberler i yalanlamıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olağanüstü hal sonrası yaptığı açıklamada, Sudan'da siyasi ve ekonomik "sistematik" kriz yaşandığını belirterek bundan geçiş hükümeti ve dış destekçilerini sorumlu tutmuştu. Zaharova, Sudanlıların ülkedeki iç meseleleri kendi başına çözmeleri gerektiğini söylemişti.

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