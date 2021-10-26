Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın açıklaması
AA / Sudan Silahlı Kuvvetleri - Haberler | Güncel
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın açıklaması HARTUM - Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın açıklaması HARTUM - Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı