Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine...
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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