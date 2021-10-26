Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine... - Haberler
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Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine...

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine...

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk'un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama

BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama

 Dışişleri Bakanlığı: '(Sudan'daki darbe teşebbüsü) Derin endişeyle karşılıyoruz'

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