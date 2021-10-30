Sudan Ordusu Komutanı Burhan: "Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek"

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, bugün ülke genelindeki gösteriler için "Barışçıl gösterilere karşı çıkmıyoruz. Bu, meşru bir haktır. Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Feshedilen hükümetin Başbakanı Abdullah Hamduk'la ilgili de Burhan, "Görevinden alınan Başbakan Abdullah Hamduk, siyasi geleceğini kendisi belirleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Feshedilen başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, protestoculara karşı şiddet kullanılmaması için güvenlik güçlerine çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, ordunun, halkı sokağa çağıran Direniş Komiteleri üyesi çok sayıda kişiyi dün gözaltına aldığı bildirildi.

Sudanlı yetkililer, başkent Hartum'u, Nil Nehri üzerinden diğer bölgelere bağlayan Soba ve Halfaya dışındaki tüm bağlantı noktalarının kapatıldığını açıkladı.

Geniş katılımlı gösteri çağrısı yapıldı

Başkent Hartum'daki Havalimanı Caddesi'ne girişler ise asker ve polis güçlerince kapatıldı.

Herhangi bir protestocu hareketliliğinin gözlemlenmediği ve ana caddelerde trafiğin normal seyrettiği başkentte, bazı caddeler ve ara sokaklarda ufak çaplı yol kapatma ve lastik yakma eylemleri yapılıyor.

Sudan'da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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