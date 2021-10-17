Sudan Kongre Partisi: Halk, despotluğun geri gelmesini kabul etmeyecek - Haberler
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Sudan Kongre Partisi: Halk, despotluğun geri gelmesini kabul etmeyecek

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan Kongre Partisi: Halk, despotluğun geri gelmesini kabul etmeyecek

Sudan Kongre Partisi Genel Başkanı Ömer ed-Digeyr, halkın despotluğun geri gelmesini ve darbe çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi.

Sudan Kongre Partisi Genel Başkanı Ömer ed-Digeyr, halkın despotluğun geri gelmesini ve darbe çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi.

İktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı üyesi Digeyr, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yayımlanan açıklamasında, geçiş döneminin gidişatının tek bir yönde olması gerektiğini, bunun da sivil demokratik dönüşüm olduğunu belirtti.

Digeyr, iktidar koalisyonundan ayrılan ve Misak-ı Vatani adıyla yeni bir oluşum kuran grupların destekçilerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki oturma eylemleriyle ilgili olarak, "Siyasi farklılıklar normaldir ancak diyalog yoluyla çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devrime karşı atılan adımlara barışçıl direniş araçlarıyla karşı koyacaklarını belirten Digeyr, "Sudan halkı despotluğun geri gelmesini ve darbe çağrılarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Misak-i Vatani oluşumuna destek veren binlerce eylemci dün Cumhurbaşkanlığı Sarayının önünde hükümet feshedilene kadar süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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