Sudan'ın doğusundaki protestolara öncülük eden kabile, krizden hükümeti sorumlu tuttu

Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestolara öncülük eden Bica Kabile Konseyi, hükümetin konuyla ilgili açıklamalarının yanıltıcı olduğunu belirterek talepleri karşılanana dek eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Konseyden yapılan açıklamada, limanlar ve ana yolları kapatma eylemlerinin ve engellemelerin hayati derecedeki ilaçların, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara ait araçlar ve malların geçişini kapsamadığı belirtildi.

Açıklamada, protestoların ilaçların limandan çıkartılmasına engel olmadığı ve limandaki çalışmaların devam ettiğinin bildirilmesine rağmen hükümetin sevkiyat işlemlerini gerçekleştirmediği iddia edildi.

Sevkiyat sürecindeki başarısızlıktan hükümetin sorumlu tutulduğu açıklamada, hükümetin açıklamalarının "yanlış" olduğu vurgulandı.

Hükümetin açıklamalarının "kamuoyunu kışkırtmaya ve bölgenin barışçıl devrimci hareketini bir suç olarak göstermeye çalıştığı" savunulan açıklamada, tüm talepleri karşılanıncaya kadar engelleme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

Konsey ayrıca Eski Rejimin İzlerinin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin lağvedilip bağımsız üyelerden yeniden oluşturulmasını talep etti.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.