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Sudan'ın doğusundaki protestolar nedeniyle ilaç, gıda ve yakıt krizi kapıda

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'ın doğusundaki protestolar nedeniyle ilaç, gıda ve yakıt krizi kapıda

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan limanının ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığı uyarısında bulundu.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan limanının ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığı uyarısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, limanın ve başkente giden ana yolların kapatılması nedeniyle akaryakıt ve buğdayın yanı sıra hayati öneme sahip ilaçların sevk edilemediği belirtildi.

Yapılanların suç olduğu ifade edilen açıklamada, eylemlerinin sürmesinin ürünlerin bozulmasına yol açacağı, elektrik üretimi ve arzını ciddi manada olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapıldı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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