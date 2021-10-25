Sudan Enformasyon Bakanlığı: "Hamdok darbe girişimini desteklemediği için başka bir yere nakledildi"

Sudan Enformasyon Bakanlığı, sabah erken saatlerde gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamdok'un darbe girişimine destek veren bir açıklama yapmayı reddetmesi üzerine evinden alınarak farklı bir yere nakledildiği kaydedildi.

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 yılının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke, askeri ve sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yönetiliyordu. Beşir yanlılarının Eylül ayında bir askeri darbe girişimini engellediklerini ifade etmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı, gerilim her geçen gün arttı. Uzun süredir siyasi gerilimin yaşandığı ülkede bugün Sudan geçiş hükümetinden çok sayıda lider evlerinde gözaltına alındı. Sivil Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakanın da askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan darbe girişiminin ardından açıklama Enformasyon Bakanlığından geldi. Bakanlık açıklamasında, müşterek askeri güçler tarafından evinde gözaltında tutulan Hamdok'un darbe girişimi destekleyen açıklama yapmayı reddettiği gerekçesiyle başka bir lokasyona nakledildiği aktarıldı.

Hamdok'un darbe girişimini reddederek, halkı darbeye girişimine karşı direnmeye çağırdığı, barışçıl bir şekilde "devrimi savunun" ifadesini kullandığı aktarıldı.

-İHA-

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