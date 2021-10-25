Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın ülkedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın ülkedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın ülkedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AA'nın bazı siyasi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Burhan, günün ilerleyen saatlerinde bir grup askerin sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunması ve ülkedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapacak.

Kaynaklar duruma ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Sudan'da bir grup asker, sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına almıştı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı da Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
Sudan Enformasyon Bakanlığı: Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi

Sudan Enformasyon Bakanlığı: Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi

 Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı

 Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title