Sudan'daki protestolarda 35 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'daki protestolarda 35 kişi yaralandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'daki protestolarda 35 kişi yaralandı

Sudan'da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermi ile müdahalesinde 35 kişi yaralandı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahalelerde 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 37 protestocunun yaralandığını aktardı.

Hükümetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin yanı sıra binlerce hükümet destekçisi de ülke genelinde sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla meydanlara inmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti

 Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title