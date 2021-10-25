Sudan'daki "darbe karşıtı" gösterilerde 21 kişi yaralandı - Haberler
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Sudan'daki "darbe karşıtı" gösterilerde 21 kişi yaralandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'daki

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının ordu karargahı yakınındaki protesto gösterilerine askerin müdahalesi sonucu 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının ordu karargahı yakınındaki protesto gösterilerine askerin müdahalesi sonucu 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.

Gösteriler sırasında 21 kişi yaralanırken, Sudan'ın farklı bölgelerindeki asker karşıtı protestolar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

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