Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da hükümet, yaşanan siyasi krizin çözümü için tüm taraflardan oluşan ortak kriz masası kurulduğunu açıkladı.

Sudan'da hükümet, yaşanan siyasi krizin çözümü için tüm taraflardan oluşan ortak kriz masası kurulduğunu açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığındaki acil kabine toplantısında, ülkedeki krize ilişkin çözüm yolları ele alındı.

Toplantıda, gerek iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakı (ÖDBG) bileşenleri arasında gerekse ÖDBG ile iktidarın askeri ortakları arasındaki diyaloğun önemi vurgulandı.

Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu

Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu

Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu

Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title