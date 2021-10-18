Sudan'da siyasi çözüm için kriz masası kuruldu

Sudan'da hükümet, yaşanan siyasi krizin çözümü için tüm taraflardan oluşan ortak kriz masası kurulduğunu açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığındaki acil kabine toplantısında, ülkedeki krize ilişkin çözüm yolları ele alındı.

Toplantıda, gerek iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakı (ÖDBG) bileşenleri arasında gerekse ÖDBG ile iktidarın askeri ortakları arasındaki diyaloğun önemi vurgulandı.