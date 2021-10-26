Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı - Haberler
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Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.

Türk Hava Yolları da Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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