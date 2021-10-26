Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık... - Haberler
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Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık...

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı.

Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı

Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık...
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

 Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
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