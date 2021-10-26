Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık...
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı.
Sudan'da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan: Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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