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Sudan'da lise öğrencileri hükümeti protesto etti

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da lise öğrencileri hükümeti protesto etti

Sudan'ın kuzeyindeki Atbera kentinde onlarca öğrenci, yaşam ve eğitim koşullarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Sudan'ın kuzeyindeki Atbera kentinde onlarca öğrenci, yaşam ve eğitim koşullarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Şehir merkezinde toplanan öğrenciler, "Eğitim korkunç bir durumda", "Ekmek yok", "Açlığa hayır" sloganları attı.

Yollarda araç lastikleri yakan öğrenciler, hükümetten hayat şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Aktivist Yasir Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atbera kentindeki Endüstri Lisesi öğretmenlerinin hayat pahalılığını gerekçe göstererek grev kararı aldığını ve bu sabah okula gitmediğini söyledi.

Abdullah, onlarca öğrencinin de öğretmenlerine destek olmak için yaşam ve eğitim koşullarını protesto amacıyla kentteki çarşıya doğru yürüyüş düzenlediğini ifade etti.

Aktivist Ömer Mekki de "Kentte kötüleşen hayat şartlarının yanı sıra günlerdir ekmek krizi yaşanıyor. Öğrenciler yaşam ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi, ekmek krizinin sona ermesi için gösteri düzenledi." diye konuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke geneline yayılan Beşir karşıtı protestolar ilk olarak Atbera kentinde başlamıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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