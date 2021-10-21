Sudan'da hükümet karşıtı protesto için halk yeniden sokaklarda

Sudan'ın başkenti Hartum'da hükümetin feshini isteyen halk yeniden sokaklara akın etti. Protestocu vatandaşların olası eylemlerini engellemek amacıyla ordu tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Sudan'da günler önce başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gerçekleştirilen eylemler ülke genelinde bugün de devam ediyor. Hükümeti politikalarında başarısızlıkla suçlayan halk, "Günaydın 21 Ekim Devrimi" sloganıyla sokaklara akın etti. Günlerdir devam eden protestolar nedeniyle başkent Hartum'da güvenlik üst seviyelere çıkarıldı. Yolları kapatan eylemciler, hükümetin feshini talep ediyor. - HARTUM

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