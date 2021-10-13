Sudan'da geçiş yönetiminin sivil kanadından bazılarına yurt dışı yasağı

Sudan'da geçiş yönetimindeki bazı sivillere yurt dışı yasağı getirildiği belirtildi.

Sudan Tribune haber sitesine göre, Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Salah Menna'nın yurt dışı yasağı bulunduğu gerekçesiyle Kahire'ye seyahatine izin verilmedi.

Haber de, Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman ile Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un da aralarında olduğu çoğu Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi 11 kişinin yasak listesinde yer aldığı iddia edildi.

Haber de, Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un, İstihbarat Teşkilatından sivil isimlere getirilen yurt dışı yasağıyla ilgili bilgi talep ettiği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi de haberler i doğrulayarak, "Yurt dışı yasağı getirilen siyasi yetkililerin bulunduğu bir liste var." ifadesini kullandı.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimi sonrası geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası, ordu hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.